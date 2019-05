Dopo Il Primo Re arriva la serie Romulus di Matteo Rovere | l’epica storia di Roma in

optimaitalia

(Di mercoledì 29 maggio 2019)il coraggioso esperimento cinematografico IlRe con Alessandro Borghi,ladi, al suo debutto nella serialità televisiva con una produzione originale Sky.L'ambizione, come per il film, è sempre quella di raccontare la nascita ditra, leggenda e mito, con una mega-produzione che impiegherà diversi set, migliaia di figurazioni e che ha richiesto la ricostruzione meticolosa di ben due intere città per le riprese in partenza tra pochi giorni. La trama è ambientata nell'VIII secolo avanti Cristo e proprio come il film IlRe da cui prende le mosse lasarà girata in protolatino.Prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, laè composta da 10 episodi: le riprese inizieranno a- dove si sono già tenuti diversi casting per le comparse da impiegare sul set - a partire dai primi di giugno e andranno avanti per 28 ...

AndreaMarcucci : Per dire cosa succede quando il #M5S amministra le città: a #Livorno, dopo 5 anni con Nogarin, 5 stelle esclusi anc… - gennaromigliore : Il primo ad attaccare un pezzo del suo partito, dopo una campagna vissuta ventre a terra da tutti come non accadeva… - SkyTG24 : Il dibattito politico dopo le #elezionieuropee19 in primo piano nel TG delle 9 ? -