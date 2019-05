Cremona | donna in emodialisi partorisce un bimbo Solo 3 casi su mille al mondo

ilgiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Stefano Damiano È successo presso il Centro Dialisi didiretto da Fabio Malberti. Ad oggi1000nelUna giovaneinè diventata mamma presso il centro Dialisi di. Si tratta di un caso davvero eccezionale considerando chein tredi gravidanza sulariesce ad avere un figlio. Ad oggi, difatti, nelsono segnalati10mila. Il bellissimo risultato è il frutto del lavoro di squadra del team coordinato da Fabio Malberti ma, soprattutto, dell'impegno e costanza della madre del piccolo, che per amore si è sottoposta a cicli di terapia molto lunghi. Per Paola Pecchini, specialista Nefrologa del CentroCremonese "Sono stati fondamentali l’impegno degli infermieri dell’che hanno dializzato la futura mamma tutti i giorni supportandola anche psicologicamente e la collaborazione con i ...

magicaGrmente22 : ?? Cremona, donna in emodialisi partorisce un bimbo: nel mondo solo 3 casi su mille - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #cremona Cremona, donna in emodialisi partorisce un bimbo: nel mondo solo 3 casi su mille - romi_andrio : RT @qn_giorno: #cremona Cremona, donna in emodialisi partorisce un bimbo: nel mondo solo 3 casi su mille -