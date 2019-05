Caltanissetta | il procuratore a Ermini | “Carenze in nostro organico Csm non si ricordi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ha lamentato carenze inapprofittando della visita del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. È quello che ha fatto Amedeo Bertone,capo della procura di, incontrando David, numero due di Palazzo dei marescialli arrivato nella città al centro della Sicilia in visti istituzionale. “Non ci si può ricordare della procura disolo per le commemorazioni delle vittime delle stragi“, ha detto Bertone, lamentando “eccessiva lentezza dei tempi“, per la nomina del nuovoaggiunto dell’ufficio inquirente nisseno e la “carenza strutturale dell’” del suo ufficio. “È giusto – ha ribadito – ricordare i martiri delle stragi uccisi dalla mafia, ma ci si dovrebbe ricordare di noi anche durante tutto l’anno”. Per il posto diaggiunto di ...

Emilystellaemi2 : RT @19marino74: #GiovanniFalcone 'Perché Paolo Borsellino non fu mai ascoltato dal Procuratore Tinebra e dai pm di Caltanissetta che stavan… - IlFattoNisseno : Falcone, ex procuratore Caltanissetta Lari: “Colmare buchi neri stragi di mafia” - valeria21602823 : RT @19marino74: @Emilystellaemi2 #GiovanniFalcone 'Perché Paolo Borsellino non fu mai ascoltato dal Procuratore Tinebra e dai pm di Caltani… -