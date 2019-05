Alessia Macari conferma di non aver mai litigato con Kragl

ilgiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Alessandro Pagliucaintervistata da Chi smonta le ipotesi circolata in questi giorni secondo cui avrebbela prima notte di nozze Un matrimono che ha fatto discutere quello fra, vincitrice del Grande Fratello Vip 1 e volto social di Live - Non è la d'Urso, e il calciatore tedesco Oliver. A poche settimane dall'arrivo in Serie A, il centrocampista del Foggia ha condotto all'altare la showgirl italo-irlandese per un matrimonio in stile Bollywood alla pugliese, raccontato nell'ultimo numero del settimanale di Chi. Subito dopo le nozze, si è diffusa sul web e sui principali quotidiani la voce secondo cui i due novelli sposi si sarebbero menati l'un l'altro e lasciati, prima didistrutto però la suite dell'hotel in cui avrebbero dovuto trascorrere la prima notte. L'ipotesi del matrimonio-lampo, tuttavia, è stata fugata dalla stessa ...

JocaDenis : RT @LiveNoneladUrso: I vostri mi piace sono per Karina Cascella e i vostri non mi piace per Selvaggia Roma! La nostra Alessia Macari vi ri… - martina22379210 : #noneladurso Alessia macari me pare questo: - Reginadeldivano : Comunque è una truffa pure che la D’Urso ci fa credere che Alessia Macari sia lì in diretta a dirci come commentare sui social. #noneladurso -