(Di martedì 28 maggio 2019) Tomper l'inin programma il prossimo autunno. La data è quella del 15 ottobre, quando l'artista terrà un evento inalle Officine grandi riparazioni - OGR di. Iper assistere aldi Tomsaranno disponibili da venerdì 31 maggio alle ore 10.00 online sul sito ufficiale di OGR e sul sito ufficiale di Tom. Dopo l'annuncio dei concerti in programma in Regno Unito ed Irlanda, questa mattina l'artista ha annunciato altre date europee in programma proprio a partire dal 15 ottobre. La tappa diaprirà la nuova tranche di spettacoli annunciata oggi.Subito dopo l'evento autunnale in, Tomsi esibirà in Germania (per tre date), nei Paesi Bassi, in Svizzera e in Francia, per unal Bataclan di Parigi. Iper tutti gli appuntamenti saranno disponibili da questo ...

OptiMagazine : Tom Walker a Torino, un unico concerto in Italia nell’autunno 2019: biglietti in prevendita - gramoflove6277 : Gente, Tom Walker fa un concerto a Torino il 15 Ottobre. Consiglio vivamente di andare perché è fantastico live ?? - 07ap44 : @piattels @AMikAlice @mikasounds @IamTomWalker Mika con Tom Walker , un altro cantante molto bravo ! ???? -