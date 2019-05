Seconda mensilità reddito di cittadinanza | pagamento oggi sulla carta Rdc

termometropolitico

(Di martedì 28 maggio 2019)diRdc Coloro che hanno fatto richiesta deldientro marzo – e hanno vista accolta la loro domanda – a breve riceveranno ladella misura economica istituita dal Governo Conte con decreto n. 4/2019 insieme a Quota 100.di, dal 27 maggio in poi procedure perdellaL’Inps ha dato notizie precise a riguardo anche tramite il profilo Facebook Inps per la Famiglia. “La prossima disposizione di– si legge nel post – verrà inviata il 27 Maggio”. Si precisa tuttavia che iltramite Poste avverrà nei giorni a seguire e si specifica la tempistica pari “3-4 giorni lavorativi”.di, Inps Poste e PostePay Rispetto ai pagamenti – per chi ha diritto o ha fatto ...

moneypuntoit : Seconda mensilità reddito di cittadinanza: da oggi la ricarica sulla carta: Seconda mensilità reddito di cittadinan… - locchioattento : @INPS_it Sono previsti gli Arretrati visto che altri hanno già percepito la prima mensilità, in procinto la Seconda ed io NIENTE... -