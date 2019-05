Roma | bimbo di un anno muore nel sonno in un asilo nido all' Appio

Bimbo di un anno muore nel sonno in un asilo nido a Roma : indagini in corso : Un bambino di un anno è morto nel sonno questa mattina in un asilo nido privato del quartiere Appio, periferia est della Capitale. Ad intervenire sul posto, oltre al 118, i carabinieri. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il piccolo è deceduto: secondo quanto si apprende non soffriva di alcuna patologia. In corso indagini dei carabinieri della stazione Tuscolana.Si legge sul Corriere della sera:A dare l’allarme ...

Bimbo precipita dal quinto piano di un palazzo a Roma. È in gravi condizioni : Un bambino è precipitato dal quinto piano di una palazzina di via Giulio Galli, in zona Giustiniana a Roma. Sul posto 118 e polizia. Il bambino è stato soccorso in gravissime condizioni. Da accertare le cause dell'accaduto. Dalle prime informazioni sembra abbia 8 anni. Il piccolo ha riportato fratture alle gambe e alle braccia, è stato trasportato al Policlinico Gemelli. Quando è stato soccorso non era cosciente.

Roma - bimbo muore nel traffico sotto gli occhi della madre : 'Sono sconvolta' : Il tragico evento si è svolto due giorni fa in via Cristoforo Colombo a Roma, dove il ragazzino, la madre e la zia si trovavano per recarsi all'ospedale Bambino Gesù. Per il piccolo era stata infatti prenotata una visita a causa dei problemi di asma di cui pare il ragazzo fosse affetto. I tre erano partiti da Latina per recarsi appunto in ospedale, ma sono stati travolti dal traffico per via dei preparativi della gara di Formula E. Durante il ...

Operation Smile - ogni tre minuti nasce un bimbo con una malformazione al volto : a Roma weekend di visite gratuite : ogni 3 minuti nel mondo nasce un bambino che, a causa di malformazioni al volto come la labiopalatoschisi, può avere problemi di linguaggio, di alimentazione e, nei casi complessi, anche di ...