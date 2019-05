Pronostico Lens vs Dijon | Playoff retrocessione Ligue 1 | 30-05-2019 e Info

lanotiziasportiva

(Di martedì 28 maggio 2019)1, finale d’andata, analisi edi, giovedì 30 maggio. Consigli per la tua scommessa vincente.In Francia si gioca il match d’andata travalevole per la promozione in1 ein2. Un doppio confronto che vede i padroni di casa leggermente favoriti, dopo le buone prestazioni mostrate nell’ultimo periodo. Il, invece, si è salvato in modo rocambolesco all’ultima giornata, ma ha tutte le carte in regola per confermarsi nella massima serie. Sarà, quindi, una partita di fondamentale importanza per entrambe le squadre.Come arrivano?Ilè arrivati aisulle ali dell’entusiasmo dopo aver eliminato nei quarti il Paris FC ai calci di rigore e nelle semifinali l’ESTAC Troyes in trasferta per 1-2, al termine dei tempi supplementari. Si è ...

cassapronostici : Pronostico Lens – Dijon giovedì 30 maggio 2019 - scommessedelme1 : Pronostico Spareggio LIgue 1 Troyes - Lens 24 maggio Seconda partita delle semifinale di Ligue 1 tra Troyes e Lens… - cassapronostici : Pronostico Troyes – Lens venerdì 24 maggio 2019 -