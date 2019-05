Obbligo telecamere in case cura e asili | Salvini | promessa mantenuta

romadailynews

(Di martedì 28 maggio 2019) Roma – Arriva l’di installare lenelledie neglinido. Ad approvare l’emendamento al decreto sblocca cantieri le commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato.: VIDEOSORVEGLIANZA ALTRAper difendere bimbi, anziani e disabili, altra!”. Cosi’ Matteosull’emendamento della Lega approvato oggi al decreto sblocca cantieri. L'articoloinproviene da RomaDailyNews.

