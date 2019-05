Locri | Daspo di un anno ad un calciatore della squadra calabrese

calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019)di une obbligo di presentazione in commissariato in occasione di tutte le partitesua. E’ il provvedimento emesso dal questore di Reggio Calabria non nei confronti di un tifoso ma di un “esagitato”A.C.1909 che il 14 aprile scorso, al termine dell’incontro con la A.S. Igea Virtus nello stadio comunale di, ha oltraggiato le forze dell’ordine. D. M. G., 22 anni, nonostante non fosse nella lista dei disponibili per la partita valevole per il campionato di serie D Girone I, pochi minuti dopo il triplice fischio dell’arbitro, ha tentato di entrare nell’area degli spogliatoi e, al legittimo rifiuto opposto dai poliziotti, li ha aggrediti con spinte e frasi oltraggiose. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALEL'articolodi unad un...

ACiavula : Spinte e frasi oltraggiose alle forze dell'ordine, daspo per un calciatore del Locri - Ciavula: - italianaradio1 : OLTRAGGIO ALLE FORZE DELL’ORDINE Daspo a un calciatore del Locri - citynowit : “Un provvedimento di D.A.SPO. è stato emesso dal Questore di Reggio Calabria nei confronti di un giocatore della co… -