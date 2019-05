La camicia di lino | un must per ogni stagione estiva

gqitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) Ladi? Un alleato diCon l'avvicinarsi dell'estate, e del definitivo cambio d'armadio, lo shopping maschile è indirizzato perlopiù verso due direzioni principali: la curiosità verso i trend attuali per laprimavera/estate 2019, e la voglia di sperimentare con nuovi capi d'abbigliamento; l'acquisto sicuro dei passe-partout di moda che da sempre garantiscono la riuscita di un look. Due tendenze tra loro compatibili, in cui si inserisce uno dei capi-simbolo dell'estate per la moda uomo, versatile ed elegante insua versione: ladi. Traspirante, fresca e raffinatamente sobria, questo capo, oltre che essere realizzato con la fibra tessile più antica del mondo (è risalente infatti a più di ottomila anni avanti Cristo, ed è stato ritrovato in molteplici tombe egizie) è uno ...

