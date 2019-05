Inter | si profila una squadra competitiva per Conte | in attacco spazio anche per Dybala

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) L'si prepara a partire con un nuovo ciclo, pieno di cambiamenti, nella prossima stagione. Il primo grande cambiamento c'è stato a dicembre, con l'ingresso in società del nuovo amministratore delegato, area sport, Giuseppe Marotta. Da allora si era capito sarebbe partito un nuovo ciclo. E tra qualche giorno sarà il turno dell'avvicendamento in panchina, con l'arrivo di Antonioal posto di Luciano Spalletti, che alla fine è riuscito a portare per il secondo anno consecutivo lain Champions League. Non basterà, però, al tecnico di Certaldo, che ora dovrà discutere della rescissione del contratto e dell'eventuale buonuscita che gli spetterà. L'diIntanto Antonioavrebbe già dato le prime indicazioni di mercato all'amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Chiuso il primo colpo con l'arrivo di Diego Godin a parametro zero, dopo essere andato in scadenza ...

