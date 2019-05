I fan di «Star Wars» contro la nuova trilogia ideata dai creatori di «Game of Thrones»

GF16 - Ambra Lombardo : "Tina Cipollari può stare serena - sono una ragazza perbene. Il fratello e la nipote di Kikò fanno il tifo per me" : Ambra Lombardo, una delle concorrenti del Grande fratello 16, è tornata a parlare di Kikò Nalli, l'ex marito di Tina Cipollari con cui è nato un sentimento all'interno della casa di Cinecittà, in un'intervista concessa al settimanale Nuovo Tv.L'insegnante e modella di origini siciliane, ovviamente, ha risposto ad una domanda riguardante la reazione a caldo non positiva, scriviamo così, di uno dei tre figli di Kikò e di Tina Cipollari che ...

Grande Fratello 16 - Ambra Lombardo : "Tina Cipollari può stare serena - sono una ragazza perbene. Il fratello e la nipote di Kikò fanno il tifo per me" : Ambra Lombardo, una delle concorrenti del Grande fratello 16, è tornata a parlare di Kikò Nalli, l'ex marito di Tina Cipollari con cui è nato un sentimento all'interno della casa di Cinecittà, in un'intervista concessa al settimanale Nuovo Tv.L'insegnante e modella di origini siciliane, ovviamente, ha risposto ad una domanda riguardante la reazione a caldo non positiva, scriviamo così, di uno dei tre figli di Kikò e di Tina Cipollari che ...

Il Trono di spade : i fan vogliono uno spin-off su Arya Stark : Questa notte alle 3 in contemporanea con gli Stati Uniti è andata in onda l'ultima puntata della saga televisiva del Trono spade, la serie tv fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin. Finita la serie televisiva è tempo di spin off visto e considerato che gli stessi autori e lo stesso Martin hanno già annunciato che ci saranno e sono già iniziate le ...

fantastic Fetus è un simulatore di gravidanza in stile Tamagotchi sviluppato per protestare contro le leggi anti-abortiste della Polonia : C'è un particolare gioco sul web che si chiama Fantastic Fetus. Come può indirizzare il nome, il gioco è una specie di simulatore di gravidanza in stile Tamagotchi.Come riportano i colleghi di Eurogamer, in questo gioco vi dovrete prendere cura di una donna incinta durante i suoi nove mesi di gravidanza. Dovrete assicurarvi quindi che la piccola donna sia pulita, nutrita e medicata. Attenzione però perché se la donna raggiunge i 99 kg morirà; ma ...

Carlos Sainz F1 - GP Spagna 2019 : “Amo correre qui per i fan - Barcellona merita di restare e rappresentare la F1” : Non è stato un avvio di stagione quello 2019 facile per Carlos Sainz jr. che arriva al GP di Spagna con soli 6 punti nel Mondiale, la metà di quelli conquistati dal compagno rookie Lando Norris. Il madrileno, chiamato quest’anno al complicato ruolo di sostituire Fernando Alonso alla McLaren, può però essere soddisfatto della recente buona prova di Baku dove ha chiuso per la prima volta a punti, in settima posizione, ed è determinato a ...

Roma - Campidoglio vuole spostare gli ambulanti dal centro storico. Ma gli altri Municipi fanno muro : “Non c’è spazio” : Questione di spazi. E di opportunità. Sembra che nei 1.285 chilometri quadrati su cui si estende la città di Roma non vi sia spazio per le circa 1.200 bancarelle concentrate all’interno del centro Storico della Capitale, perlopiù distribuite sui marciapiedi lungo le vie dello shopping in Prati o, ancor peggio, nei pressi dei monumenti più importanti della Città Eterna. A certificarlo, da mesi, sono la gran parte dei Municipi di Roma, che da un ...

Star Wars Day/ Oggi 4 maggio i fan celebrano l'universo di Guerre Stellari : Star Wars Dai. Oggi 4 maggio i fan della saga di Guerre Stellari festeggiano in tutto il mondo, con la mente rivolta a Peter Mayhew

Star allo Specchio : il look fantasy di Nina Zilli : La cantante di «50 mila», trasformista, con anima da Unicorno e una voce da sirena del soul, rivela le sue astuzie di bellezza da amazzone metropolita per la video rubrica beauty di Vanity Fair. Dritte lampo e ingegnose per femmine combattive, coraggiose e a corto di tempo per sé. Proprio come lei

Cosa fanno le startup premiate nella seconda edizione di B Heroes : Enerbrain trionfa nella seconda edizione di B Heroes , la docu-serie in onda su Sky Uno che racconta il mondo dell'innovazione e delle startup in Italia, aggiudicandosi 500 mila euro di investimenti ...

Cosa fanno le startup che hanno vinto la seconda edizione di B Heroes : Enerbrain trionfa nella seconda edizione di B Heroes , la docu-serie in onda su Sky Uno che racconta il mondo dell'innovazione e delle startup in Italia, aggiudicandosi 500 mila euro di investimenti ...

Cosa fanno le startup premiate nella seconda edizione di B Heroes : Enerbrain trionfa nella seconda edizione di B Heroes, la docu-serie in onda su Sky Uno che racconta il mondo dell'innovazione e delle startup in Italia, aggiudicandosi 500 mila euro di investimenti in capitale. Al secondo posto D-Heart, che si aggiudica 300 mila euro, al terzo Mkers, cui vengono assegnati 200 mila euro. Ai piedi del podio, Fessura, che porta a casa 100 mila euro. nella puntata finale, girata all'auditorium del Grattacielo di ...

Cresce la febbre Star Wars - a Chicago tra i fan sfegatati si svela 'The Rise of Skywalker' : Chicago - Amare i Jedi, essere un Jedi. Il suono della marcia di Guerre Stellari non è mai stato tanto applaudito: alla Star Wars Celebration 2019 , un appuntamento di cinque giorni pubblicizzato come ...

Justin Bieber torna a cantare : nessuno stop per la popstar? fan in delirio : Justin Bieber sta per tornare! Fan in delirio per la popstar Justin Bieber ci ha ripensato? Dopo l’annuncio del suo addio alla musica (che pensiamo duri solo per poco, ndr.) la popstar potrebbe tornare a cantare. A far drizzare le orecchie ai suoi fan, un tweet. Secondo quando trapela dai social e dal sito TMZ, […] L'articolo Justin Bieber torna a cantare: nessuno stop per la popstar? Fan in delirio proviene da Gossip e Tv.

Unicorn Day - 10 idee che ne fanno una grande star : Il suo corno è leggenda, i suoi poteri ancora di più, la sua bellezza è senza uguali. Non c’è alcun dubbio che la vera star dei nostri tempi sia Sua Maestà l’Unicorno, dalla mitologia con furore, prepotentemente tornato sotto i riflettori della cultura pop ormai da qualche anno a questa parte. E così oggi, nella giornata dell’Unicorn Day, si festeggia in tutto il mondo questo magico cavallo con corno sulla fronte, divenuto un ...