Gazzetta – Napoli | calciomercato dettato anche dai numeri | due statistiche danno un’idea

Gazzetta : La quotazione di Almendra sale ma il Napoli non molla : Secondo la Gazzetta dello Sport, Giuntoli è pronto a volare in Polonia per visionare (e non solo) il diciannovenne Augustin Almendra del Boca Juniors, impegnato con l’Argentina nel Mondiale Under 20. La sua quotazione è aumentata nelle ultime settimane dopo l’interessamento non soltanto da parte del Napoli ma anche di altri club europei come il Porto. Si era partiti da una base di 20 milioni, un mese fa, ma adesso il presidente del ...

Gazzetta : Il Napoli riparte per Lozano. Il PSV ora chiede 40 milioni : Il Napoli torna su Lozano, la Gazzetta dello Sport conferma che dopo il rallentamento dell’operazione a causa di un infortunio dell’attaccante, Giuntoli è tornato a lavorare per chiudere l’accordo. In lui Ancelotti ha intravisto il giocatore che risponde alle sue esigenze tattiche, per la fase offensiva. Gli esami hanno confermato che l’infortunio, per il quale si era temuto la rottura del legamento, non è grave e così ...

Gazzetta – Giuntoli ripiomba su Lozano! Napoli forte dell’appoggio di Raiola : ADL fissa il budget : Gazzetta – Giuntoli ripiomba su Lozano, Napoli forte dell’appoggio di Raiola Lozano, Napoli forte dell’ appoggio di Raiola torna a trattare per l’ attaccante messicano. Dopo Giovanni Di Lorenzo dall’ Empoli, probabilmente il primo acquisto del club partenopeo, potrebbe arrivare Hirving Lozano, l’ attaccante esterno del Psv per il quale Carlo Ancelotti sembra avere una predilezione. E pensare che la ...

Gazzetta – Di Lorenzo-Napoli - improvvisa accelerata del club azzurro per un timore : il retroscena : Gazzetta – Di Lorenzo-Napoli, improvvisa accelerata del club azzurro per un timore: Di Lorenzo-Napoli apre ufficialmente la stagione acquisti del club partenopeo. L’ esterno destro classe 93 si prepara a trasferirsi da Empoli al capoluogo partenopeo. L’ affare ha subito una forte accelerata nelle ultime ore per un motivo preciso, lo spiega L’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ “Nella ...

Gazzetta : “Ancelotti vuole Lozano (50 milioni) ma il Napoli frena” : De Laurentiis lo ha detto chiaro e tondo nell’intervista al Corriere dello Sport: “In attacco abbiamo l’ira di Dio”. E infatti la Gazzetta, nel resoconto del summit di mercato di ieri, scrive che Ancelotti ha chiesto a De Laurentiis uno sforzo per Lozano “un attaccante con caratteristiche diverse dagli altri in rosa. Certo – prosegue la Gazza – l’allenatore capisce che il club non voglia fare il passo piu` lungo della ...

Zeman alla Gazzetta : «Mi aspettavo di più dal Napoli - ma aprire un nuovo ciclo non è facile» : La Gazzetta dello Sport intervista Zdenek Zeman. la prima battuta del mister sul suo futuro è chiara, non ha intenzione di smettere, ma le chiamate ricevute quest’anno non erano buone. Ma lui aspetta. Aspetta di poter rientrare nel giro e trovare la panchina giusta, ma questo campionato non gli è piaciuto. «Sono 8 anni che la lotta scudetto finisce troppo spesso». Zeman boccia l’anno di CR7, in realtà definisce la sua stagione un ...

Calciomercato Napoli : La Gazzetta scrive di 20 milioni per De Paul ma l’Udinese rilancia : La necessità del Napoli è quella di potenziare gli esterni offensivi e le trattative sono parecchie. Ci sono Ilicic e Lozano, naturalmente, ma la Gazzetta scrive che Giuntoli si starebbe muovendo anche per Rodrigo De Paul, il 25enne dell’Udinese che è stato appena convocato dal ct argentino Lionel Scaloni per la Coppa America. Fino ad oggi sono 37 le presenze di De Paul e 9 i gol. Ha rinnovato il contratto lo scorso novembre: scadrà nel ...

Ilicic-Napoli - Gazzetta : “Pronta l’offerta all’Atalanta : sul piatto 15 milioni più uno tra due azzurri già individuati” : Ilicic-Napoli, La Gazzetta dello Sport aggiunge nuovi dettagli alla trattativa Ilicic-Napoli, la trattativa pare ormai ben definita con il giocatore che avrebbe già detto si al club azzurro. Stando a quanto si apprende, per l’ eventuale trasferimento del regista classe 88 all’ ombra del Vesuvio, mancherebbe solo l’ intesa con il club bergamasco. Un’ intesa che l’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, prova ...

Gazzetta : Tutto risolto! Ancelotti resta a Napoli - ma la paura c’è stata : La Gazzetta dello Sport ieri aveva fatto chiarezza sui chiacchiericci che vedevano Ancelotti come possibile allenatore della Juve e sopratTutto sulla presunta telefonata a Gasperini per sondare la sua disponibilità a venire a Napoli. Ha sparato sulla tentazione di De Laurentiis di esonerare l’allenatore Oggi il quotidiano sportivo torna sull’argomento mettendo un punto sulla vicenda. “Il Napoli ha esercitato la clausola che ...

Retroscena Ancelotti - Gazzetta : “Indiscrezioni su Gasperini al Napoli lo hanno spinto a parlare domenica sera” : Retroscena Ancelotti, La Gazzetta dello Sport rivela un’ indiscrezione clamorosa: Retroscena Ancelotti che, se confermato, avrebbe davvero del clamoroso. Anche se, dobbiamo dirlo, certe cose sono all’ ordine del giorno quando si opera a questi livelli. Si, perché il Napoli non si è lasciato certo bene con i vecchi allenatori. Sia Mazzarri che Benitez, e poi ancora Sarri, nella loro ultima stagione in azzurro, hanno infatti ...

Gazzetta : Il Napoli punta Benjamin Bourigeaud per il centrocampo : Benjamin Bourigeaud, 25 anni, giovane centrocampista del Rennes, sarebbe il nuovo nome per il centrocampo del Napoli. Memorabile il gol messo a segno in EL contro l’Arsenal: punizione respinta dalla barriera e botta di prima intenzione all’incrocio dei pali da circa venticinque metri. Classe sopraffina per lui, è anche un fine tiratore di calci di punizione, che non dispiacerebbe affatto al Napoli, quest’anno con la squadra francese ...

Gazzetta – Inter asfaltata dal Napoli : è inconcepibile soprattutto un aspetto : Inter asfaltata dal Napoli, Gazzetta a valanga sui nerazzurri: Inter asfaltata dal Napoli, è questo il commento della rosea, oltre che opinione comune di chiunque abbia assistito alla gara. Gli uomini di Ancelotti surclassano, con risultato e classifica, la troupe di Luciano Spalletti, da tutti indicata come l’ anti Juve ad inizio stagione. Una lezione di Calcio con un pizzico di “vendetta”, per la brutta serata con cui ...

Gazzetta; “Futuro Insigne-Napoli ancora in dubbio : tre indizi lasciano aperti tutti gli scenari…” : Gazzetta dello Sport sul futuro di Lorenzo Insigne L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Lorenzo Insigne al Napoli, evidenziando che anche dopo il chiarimento il futuro in azzurro di Lorenzo sarebbe ancora incerto. A far dubitare sono proprio le ultime dichiarazioni rilasciate da De Laurentiis nelle ultime settimane. Ci sarebbero tre indizi: “Sosteneva Agatha Christie che tre indizi costituiscano ...

Calciomercato Napoli - Gazzetta : “Già decise due cessioni e un acquisto a centrocampo. Resta il dubbio Allan” : Calciomercato Napoli, La Gazzetta dello Sport annuncia grossi sviluppi a centrocampo Calciomercato Napoli, centrocampo rivoluzionato per la prossima stagione? Probabilmente si, almeno nelle alternative. Non è ancora ufficialmente aperta la sessione estiva per la compravendita e gli scambi tra club, ma le voci sono già tante. Il club azzurro, dopo l’ addio dell’ ormai ex capitano Marek Hamsik, medita sui nuovi innesti per ...