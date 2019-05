Gattuso va via | ora chi arriva? Tra i nomi più in voga Inzaghi e Giampaolo

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019)ha fatto la sua scelta. Una decisione coraggiosa, in linea con la sua storia. Uomo coerente e di grande lealtà. Anche stavolta il tecnico calabrese ha seguito il suo modo di essere, mettendo da parte il lato ecoco. Per amore del Milan, club dove ha vinto tanto, dando e ricevendo moltissimo, ha preferito dimettersi. Pare che non fosse in linea, con le strategie societarie. La società, molto probabilmente, a fine stagione lo avrebbe esonerato.ha compreso, ed ha comunicato le sue dimissioni. Gennaro non ama ricevere soldi senza lavorare.ed i tifosi Questa è la linea di Gennaro. I tifosi come sempre, hanno apprezzato il suo gesto, ilstyle a San Siro è sempre stato amato. Anche stavolta, sui social e non solo, sono tanti gli attestati di stima per lui.ha detto "Lasciare la panchina del Milan non è una cosa semplice. Lascio e rinuncio a due anni ...

FabrizioRomano : Il Milan saluta Rino Gattuso: non proseguirà sulla panchina rossonera ?? via @PeppeDiSte @SkySport #AcMilan - PietroMazzara : #Leonardo e anche #Gattuso. Domani giornata di cambiamento totale in casa #Milan. Differenza di vedute sul futuro [via @PeppeDiSte] - redazioneiene : Oggi l'addio al Milan: #Gattuso si porterà via i regali di @Stefano_Corti85 e @onnis4president il giorno dell'arriv… -