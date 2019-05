Europee,oggi summit informale leader Ue

matteorenzi : La vittoria della Lega alle Europee è netta. È altrettanto evidente che la risposta più forte alla vittoria di Salv… - Corriere : Sempre al voto dal 1946 a oggi. Alla soglia dei 108 anni anche in questa tornata elettorale per le europee è tornat… - ilpost : BREAKING: il primo ministro greco Alexis Tsipras ha detto che indirà elezioni anticipate dopo la sconfitta alle ele… -

Il presidente del Consiglio Conte sarà al verticedeiUe, dopo il voto, Si apre la partita delle nomine, con Merkel che chiede tempi brevi per decidere sui posti chiave. Nel Parlamento Ue la maggioranza sarebbe possibile tra Ppe, Pse e Liberali. Il voto Ue provoca un terremoto politico in Austria: sfiduciato Kurz,a Vienna il ministro delle Finanze sarà incaricato come cancelliere ad interim In Grecia chiesto il voto anticipato.(Di martedì 28 maggio 2019)