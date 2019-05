Empoli | Corsi fiume in piena sul mercato | “Di Lorenzo al Napoli? Potrebbero esserci

Empoli - contro l’Inter senza paura. Il presidente Corsi : “Serve convinzione - su Di Lorenzo al Napoli…” : O la va o la spacca, prendere o lasciare. Ultimo giro sulla giostra per l’Empoli: a Milano, contro un Inter alla ricerca di punti per la qualificazione in Champions League, la gara che potrebbe valere la salvezza. I toscani, che vengono da un ottimo momento di forma (anche migliore dei nerazzurri), non hanno nulla da perdere. Nessuna paura dunque, come evidenziato dal presidente Fabrizio Corsi. Ecco le sue parole in merito ai ...

Empoli - il patron Fabrizio Corsi crede nel colpaccio contro l’Inter : Empoli, il patron Fabrizio Corsi crede nella possibilità di salvarsi per la sua squadra che sarà ospite dell’Inter “Possibilità di salvezza? Ieri avrei detto 20-30%, ma dopo la vittoria sul Torino direi che siamo al 50%. E’ un finale thrilling ma abbiamo tutto per potercela fare, anche se davanti a noi c’è un compito difficilissimo a San Siro con l’Inter dove servirà anche fortuna“. Lo ha detto il ...

Empoli - su Bennacer c’è la fila. Corsi gongola : “In Serie A - tre squadre interessate a lui” : E’ uno dei giovani talenti dell’Empoli che più ha impressionato in questa stagione. Il classe ’97 Ismael Bennacer sicuramente sta facendo parlare di sé, tanto da far attirare l’attenzione di diverse big di Serie A. E’ lo stesso Presidente dei toscani, Fabrizio Corsi, a rivelarlo in un’intervista a Radio Crc: “Gli azzurri sono interessati – le sue parole – ma è ancora tutto da vedere. ...