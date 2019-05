Colesterolo alto? Si rischia l’Alzheimer precoce

Stanchezza - stress - difficoltà a perdere peso? La causa potrebbe essere la carenza di cromo - che previene diabete e Colesterolo alto : Il cromo è un minerale indispensabile per la nostra salute, utile soprattutto per contrastare colesterolo e glicemia alta, e quindi prevenire gravi patologie come diabete o malattie cardiache. Si tratta di un minerale poco conosciuto, ma fondamentale per il nostro benessere, in quanto consente all’organismo di tenere sotto controllo i livelli di insulina, influenzando livelli di glucosio e grassi. Numerosi studi scientifici hanno inoltre ...

“Gonfiore alle articolazioni? Una bottiglia di Châteauneuf-du-Pape. Colesterolo alto? Due bicchieri di Bergerac” : la storia dell’Ospedale civile di Strasburgo : Che un bicchiere di vino a pasto non faccia male alla salute è un saggio detto popolare al pari della “mela al giorno che toglie il medico di torno”. Solo che all’Ospedale civile di Strasburgo, in Francia, i medici hanno prescritto bicchieri di rosso e di bianco ai propri pazienti come rimedio curativo per oltre trent’anni. Lo rivela in un brillante e dettagliato servizio la BBC online parlando di “wine treatments”, ovvero di veri e propri ...

Primavera da incubo per l’intestino : ecco una regola preziosa per chi ha il diabete - soffre di Colesterolo alto o colite infiammatoria : “Con l’arrivo della bella stagione e l’aumento delle temperature, crescono le micro-infiammazioni dell’intestino. Inoltre si mangia più spesso fuori e aumenta il rischio di piccole tossinfezioni alimentari. Insomma, una combinazione di fattori rende la Primavera una stagione difficile per il nostro ‘secondo cervello’, il cui stato di salute rischia di incidere anche sul tono dell’umore“: lo ha ...

Dieta vegetariana dimagrante per dimagrire : abbassa Colesterolo alto : La Dieta vegetariana dimagrante di una settimana può far dimagrire fino a 4 chili. E' una Dieta che abbassa il colesterolo alto. Ecco cosa si mangia.