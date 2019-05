A 97 anni dona fegato | è un record

Firenze - a 97 anni dona il fegato : è record nazionale per i trapianti : All’età di 97 anni è stato ritenuto idoneo al prelievo di fegato. Si tratta del record nazionale di età per la donazione di organi. L’anziano, deceduto nei giorni scorsi a Firenze, ha donato il fegato a un sessantenne, da tempo in lista di attesa. La notizia è stata resa nota dall‘Azienda sanitaria Toscana centro che specifica. Questo è il secondo caso nell'arco di pochi mesi, ricorda in una nota l'Ausl Toscana Centro: il primo è a fine aprile ...

Forlì - muore di leucemia a 17 anni. I genitori di Andrea donano la batteria alla scuola : Il giovane è morto di leucemia lo scorso gennaio. Frequentava il liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli. Stasera la sua batteria sarà suonata dal docente di percussioni nel corso dei saggi serali di fine anno.Continua a leggere

Muore di leucemia a 17 anni! I genitori di Andre donano la batteria alla scuola : Il giovane è morto di leucemia lo scorso gennaio e frequentava il liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli (Forlì). Andrea Sturlese aveva solo 17 anni quando la leucemia se l’è portato via lo scorso mese di gennaio. Il giovane, originario di Forlì, aveva una passione: la batteria. Quello stesso strumento che ora i suoi genitori hanno deciso di donare alla scuola frequentata dal loro amato figlio. Stasera il docente di percussioni Gian ...

Maradona - presunto figlio segreto di 17 anni : 'Voglio test del DNA' e Diego Jr dice 'Si' : Il grande Diego Armando Maradona potrebbe avere un figlio segreto di 17 anni che ora chiede il test del DNA per trovare la sua vera identità. Questo, almeno, è ciò che pretende un ragazzo argentino quasi maggiorenne di nome Santiago Lara, che avrebbe deciso di andare a fondo sulle proprie origini. Il figlio segreto di Maradona prova a farsi riconoscere attraverso il DNA Questa la strategia del ragazzo argentino di 17 anni che presume di essere ...

Mamma dona un rene al pompiere che due anni fa salvò sua figlia : Dal Minnesota arriva la storia di Becca Bundy e Bill Cox: la donna, Mamma di una ragazza salvata nel 2016 dal pompiere, ha a sua volta salvato la vita dell’uomo. Lo ha fatto donandogli un rene. “Quando scoprii che ero idonea per la donazione chiamai Bill e piangemmo entrambi di gioia”, ha raccontato alla Cnn.

"Papà non volevo ucciderti - perdonami". anni di botte e terrore - ma Deborah non si dà pace : “Gli ho detto che gli volevo bene, che non volevo morisse. Che avevo bisogno di lui perché nonostante tutto lo amavo. Era imperfetto, ma era pur sempre mio padre”. È questo il drammatico racconto che Deborah, 19 Anni, ha reso ai pubblici ministeri di Tivoli e ai carabinieri di Monterotondo. La ragazza è accusata di aver ucciso suo padre, Lorenzo Sciacquatori, 41 Anni, disoccupato e con precedenti, un uomo ...

Donald Trump contro il New York Times : "Quando lascerò l'incarico tra 6 anni sarà morto" : Donald Trump torna ad attaccare duramente “il declinante New York Times, che sarà morto quando io lascerò l’incarico tra 6 anni”. Il presidente Usa, prevedendo la propria rielezione nel 2020, apre la giornata con una sequenza di tweet contro la stampa.“Il declinante New York Times (sarà morto quando io lascerò l’incarico tra 6 anni), e altri Fake News Media continuano a scrivere articoli ...

Napoli - Maradona ricorda i 30 anni della Uefa : «Ce l'abbiamo fatta» : Un amarcord speciale quello del 17 maggio, con il Napoli che fu bravo a ricordare quanto accaduto esattamente trent'anni fa. La squadra azzurra capitanata da Maradona vinceva la prima Coppa Uefa...

Foggia - Donato morto a 25 anni dopo rissa in discoteca : i suoi aggressori indagati per omicidio : Sono indagati per omicidio aggravato dai futili motivi due ragazzi Foggiani di 24 e 25 anni in seguito alla morte di Donato Monopoli, il 25enne deceduto dopo 7 mesi di coma in seguito ad una rissa nella quale era stato coinvolto per futili motivi. Il pm ha modificato l'imputazione in attesa che venga eseguita l'autopsia.Continua a leggere

“Liberi di amare” : al Diana Cristina Donadio - Gino Rivieccio - Maurizio de Giovanni e Marco Zurzolo : Con progetto “Liberi di amare”, attraverso la serata spettacolo di lunedì 13 maggio al Teatro Diana, approfittando della generosità della Famiglia Mirra e della disponibilità di tanti artisti, del calibro di Cristina Donadio, Gino Rivieccio, Maurizio de Giovanni, Marco Zurzolo e tanti altri, si propone di seguire il progetto di costituzione di un ristorante, con annesso servizio di catering, all’interno della casa Papa Francesco, a Quarto. Il ...

Emorragia cerebrale dopo rissa in discoteca! Donato muore a 25 anni dopo 7 mesi di coma : È morto dopo 7 mesi di agonia Donato Monopoli, il 25enne di Cerignola rimasto vittima di una rissa scoppiata presso la discoteca "Le Stelle" di Foggia lo scorso 6 ottobre, quando era in programma una festa di studenti universitari. dopo l'aggressione, le sue condizioni sono subito apparse critiche. Trasferito prima al pronto soccorso e poi ricoverato alla Casa Sollievo della Sofferenza, dopo aver subito anche un delicato intervento chirurgico, è ...

New York Times su Donald Trump : perdite nascoste per 8 anni - Sky TG24 - : L'attuale presidente degli Stati Uniti si è avvalso della legge per cui gli imprenditori possono usare le perdite per evitare di pagare il fisco sulle future entrate: fra il 1985 e il 1994 i suoi ...

La colonia Novarese abbandonata da quasi 60 anni riprende vita : concerti - artigiani e food truck : Per i più piccoli c'è il Doposcuola, che tra sabato e domenica offre un laboratorio e due storie animate a cura de Le Pupazze e tre spettacoli di teatro di strada della Compagnia dei quattro elementi,...

Michael Cohen - l’ex avvocato di Donald Trump - oggi andrà in carcere per iniziare a scontare una pena di tre anni per uso illecito di fondi elettorali : Michael Cohen, ex avvocato e faccendiere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi entrerà nel carcere federale di Otisville, nello Stato di New York, dove dovrò scontare una condanna di tre anni. Cohen era stato condannato lo scorso dicembre per uso