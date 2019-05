Zingaretti | Fermata l' aggressione sovranista

blogo

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il segretario del Pd Nicolacommenta i risultati delle elezioni Europee 2019 che hanno assegnato al Pd il ruolo di partito argine contro la derivae populista. Il governatore del Lazio si è detto molto soddisfatto perché il Partito democratico "torna centrale".I dem del neo segretario hanno raccolto quasi il 23% delle preferenze, un risultato non scontato alla vigilia. Il Pd supera il M5s e torna a essere il secondo partito più votato in Italia: "L’alle istituzioni europee è fallita. Nel Parlamento europeo c’è un’ampia e solida maggioranza per cambiare rilanciando il sogno europeo".Secondo: "Anche le forze sovraniste italiane saranno in una posizione di marginalità rispetto alle grandi scelte che farà l’Europa" e "Salvini emerge come vero leader di un governo immobile e pericoloso. Il governo esce ancora più ...

