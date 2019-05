Uccisa a 32 anni dal marito con una chiave a croce mentre i figli dormono | “Amavo sua

Pavia - ragazza di 26 anni Uccisa in casa : il killer fugge nelle campagne e si spara : Una donna di 26 anni è stata trovata morta in casa, probabilmente strangolata. È successo in una villa di Borgarello (Pavia): secondo i primi accertamenti dei carabinieri,...

Denuncia la scomparsa della figlia di 10 anni - ma la polizia non fa nulla : trovata stuprata e Uccisa : Farishta Mohmand, una bimba di 10 anni, è stata violentata e uccisa ad Islamabad. Il padre aveva Denunciato subito la sua scomparsa, ma la polizia per diversi giorni non ha attivato le ricerche della piccola. La morte di Farishta ha commosso il Paese e scatenato le proteste contro le autorità. In Pakistan, solo nel 2018, sono stati uccisi 92 bambini.

Centrafrica - suora Uccisa e decapitata : suor Ines Nieves Sancho aveva 77 anni : suor Ines Nieves Sancho, settantasette anni, è stata trovata morta la mattina di lunedì 20 maggio nel villaggio di Nola, presso Berberati, nella Repubblica Centrafricana. Ancora da chiarire i motivi del brutale omicidio. La religiosa era impegnata da anni sul territorio, dove aiutava le giovani donne.Continua a leggere

Lei sapeva tutto! Stuprata e Uccisa a botte in casa a 3 anni - in manette patrigno e mamma : La piccola stata barbaramente picchiata in casa dal compagno del madre davanti agli occhi della donna che ha assistito impassibile. Sul corpo aveva ferite vecchie che indicavano violenze continue nei suoi confronti oltre ad abusi sessuali. Hanno chiamato i servizi di emergenza per chiedere un'ambulanza per la loro figlioletta di 3 anni che aveva un malore ma quando i sanitari sono accorsi sul posto hanno capito subito che per la piccola non ...

Credevo fosse un intruso! Mary muore a 53 anni Uccisa con una mazza da baseball dal figlio 21enne : Thomas J Summerwill, 21enne di Campton Hills, alla periferia di Chicago, è accusato di aver ucciso sua madre Mary, 53 anni, colpendola più volte alla testa con una mazza da baseball. Secondo il suo avvocato difensore, il ragazzo avrebbe scambiato la donna per un intruso nella sua camera da letto e l'avrebbe aggredita: "Avevano un bel rapporto".

Morta dopo aver assunto MDMA - Leah Uccisa dall’ecstasy : aveva solo 15 anni : La teenager è stata trovata moribonda sabato sera in un parcheggio di Northallerton, in Regno Unito. La polizia ha già arrestato un "adolescente" che le avrebbe fornito lo stupefacente. Tantissimi i messaggi di cordoglio su Facebook: "Una vita finita troppo presto per colpa della droga".Continua a leggere

Mamma 51enne trovata morta in casa : “Uccisa con un colpo di pistola dal figlio adottivo di 9 anni” : Pauline Randol, 51 anni originaria di Detroit, Stati Uniti, è stata uccisa nella sua casa di Fawn River Township dal figlio adottivo di 9 anni. Arrestato con l'accusa di omicidio, il bambino è stato sottoposto ad una perizia psichiatrica e non è ancora chiaro se verrà processato come un adulto o come un minore: "Aveva paura di stare crescendo un potenziale serial killer".Continua a leggere

Milena Sutter - rapita e Uccisa dall’orco a 13 anni : Quarant'otto anni prima di Yara Gambirasio, l'omicidio di una ragazzina di 13 anni, trovata cadavere 12 giorni dopo la scomparsa, gettava nello sconcerto il Paese. Figlia del ricco industriale Arturo Sutter, la piccola Milena era stata strozzata lo stesso giorno della scomparsa dal 27enne Lorenzo Bozano, rampollo di una nota famiglia borghese. Condannato all'ergastolo, oggi Bozano è semilibero.Continua a leggere

Uccisa dall’asma a 9 anni - per la piccola Ella si riapre inchiesta sull’inquinamento killer : A distanza di sei anni dalla sua morte, i familiari dElla bimba inglese hanno visto finalmente le loro richieste di verità accolte dai giudici che hanno ordinato una nuova inchiesta per accertare se il grave inquinamento dElla zona in cui la piccola viveva possa essere staro il fattore scatenante dei suoi problemi respiratori.

Venezuela - Maduro dichiara fallito il golpe. Uccisa ragazza di 27 anni : fallito il colpo di stato in Venezuela secondo qanto dichiarato da Nicolas Maduro, che ha convocato una «giornata di dialogo nazionale» per ascoltare proposte per cambiamenti...

Tensione in Venezuela - Uccisa una donna di 27 anni. Guaidò : “Assassini devono pagare” : Resta alta la Tensione in Venezuela. Nelle ultime ore sono morti una donna di ventisette anni e un giovane di ventiquattro. L'autoproclamato presidente Juan Guaidò: "Gli assassini dovranno farsi carico dei loro crimini". A far salite la Tensione anche il botta e risposta tra Washington e Mosca.Continua a leggere

Bitonto - anziana Uccisa per errore in un agguato : 9 condanne tra i 3 e i 20 anni : Il gup di Bari Francesco Agnino ha condannato a pene comprese tra i 20 anni e i 3 anni di reclusione, accogliendo interamente le richieste dell’accusa, i nove imputati ritenuti responsabili dei quattro agguati, tutti aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose, commessi a Bitonto il 30 dicembre 2017 nella guerra tra i clan Conte e Cipriano. Tra questi anche quello che costò la vita, per errore, alla 84enne Anna Rosa Tarantino che si trovò ...

Guerra tra clan - passante di 84 anni fu Uccisa per errore a Bitonto : nove condanne : Pene comprese fra i 3 e i vent'anni di reclusione per i quattro agguati, tutti aggravati dal metodo e dalle finaità mafiose, commessi nella città in provincia di Bari durante la faida tra clan Conte e Cipriano

Neonata Uccisa di botte - la mamma dà la colpa al fratellino di 3 anni ma è stata lei : arrestata : Halle Marie Murry, 25enne di Fort Worth, in Texas, ha ucciso di botte sua figlia Acelyn di sole 6 settimane, dando la colpa al figlio maggiore di 3 anni. Quando ha portato la piccola in ospedale ha detto ai medici di aver trovato la Neonata sul pavimento schiacciata dal fratello. Ma per i sanitari le fratture alla testa riportate non potevano essere state causate da un bambino. Se dichiarata colpevole, potrebbe essere condannata alla pena ...