The Witcher 3 compare in diversi elenchi di titoli per Nintendo Switch | cosa significa?

(Di lunedì 27 maggio 2019) Ritornano a circolare le voci che vorrebbero The3 in arrivo anche per, e stando a quanto riportalife sembra ci siano interessante possibilità che il gioco arrivi per la console ibrida.Come possiamo vedere infatti, un utente di ResetEra noto come "Jim Cacher" avrebbe trovato delle "prove fotografiche" della presenza di The3: Game Of The Year Edition inlistini di giochi per. Stando alla fonte, dunque, il gioco sarebbe in dirittura d'arrivo per la consoleper questo settembre.Riportiamo di seguito le sue parole: "L'edizione GOTY di The3 arriverà a settembre. Secondo un'affidabile fonte vicina al publisher, l'edizione GOTY di The3 arriverà sua settembre, localizzazione cinese in esclusiva per la versione Asia."Leggi altro...

