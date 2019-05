Rimini | la nipote 18enne del fondatore di San Patrignano trovata senza vita

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) Si era rifugiata nella casa del nonno, sebbene disabitata e da tempo messa in vendita, nel centro di: un'abitudine che, secondo le cronache, aveva preso da tempo alla ricerca di tranquillità, specie dopo diverbi in famiglia. E in quella casa laIndia Muccioli,di Vincenzo,della comunità di Sanper il recupero dei tossicodipendenti, è stataieri. A scoprirla è stato il papà, Andrea Muccioli, fino al 2011 alla guida della struttura fondata da suo padre nel 1978. L'uomo era preoccupato perché non riusciva a rintracciare la ragazza. Sconvolto ha chiamato il 118, ma all'arrivo dei soccorritori ormai non c'era più nulla da fare per sua figlia. Dalle prime indagini sembrerebbe che la giovane sia morta per intossicazione da monossido di carbonio a causa delle esalazioni di un braciere....

