ilnapolista

(Di lunedì 27 maggio 2019)ladeldi? La risposta non è semplice. Ma Dries Mertens è certamente tra i candidati. Sì, assieme a Fabian Ruiz, ma Fabian èunaperché in pochi lo conoscevamo. Non è tanto stupore, è mancanza di conoscenza. Che va di pari passo con la prosopopea dell’ignorante, che di solito lo precede e sovrasta. Uno dei candidati resta comunque lui: Dries Mertens. E c’è anche Arkadiusz Milik. Ex centravanti del, Dries, che ha sofferto e tanto per l’addio di Maurizio Sarri. Che ha avuto il terrore di veder svanire, da un giorno all’altro, le due stagioni che lo hanno trasformato da panchina di lusso in centravanti iradiddio da trenta gol a stagione. Dries, nato laddove ha smetto di battere il cuore di Gilles Villeneuve, non l’ha nemmeno mai nascosto il suo amore per Sarei. È sempre stato sincero. Fino a rilasciare un’intervista in cui lo ...

SSCNapoliNews : Qual è stata la sorpresa del Napoli di Ancelotti? - napolista : Qual è stata la sorpresa del #Napoli di #Ancelotti? Ex centravanti del Napoli, #Mertens ha sofferto e tanto per l’a… - AdviseOnly : Qual'è stata la reazione dei mercati e quali scenari si aprono per il Vecchio Continente all'alba del giorno dopo l… -