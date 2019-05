Morte di India Muccioli! La 18enne aveva partecipato a una festa, spunta l’ipotesi del suicidio

(Di lunedì 27 maggio 2019)Muccioli, 18 anni, è stata trovata ieri pomeriggio senza vita da suo padre Andrea. Probabilmente il decesso è stato causato dall'inalazione di monossido di carbonio, ma non si esclude ancora la pista del suicidio. Quando non l'hanno vista tornare a casa si sono attaccati al telefono e hanno iniziato a chiamarla. Sapevano chetrascorso la serata in un appartamento del centro di Rimini così, allarmati, sono andati a controllare che tutto fosse a posto.E' stato Andrea Muccioli, fino a otto anni fa presidente della Comunità di San Patrignano, a fare la drammatica scoperta:era distesa sul divano, sembrava addormentata invece era morta. Suo padre ha lanciato un urlo disperato udito da tutti i vicini di casa poi ha trovato la forza di chiamare il 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della diciottenne, studentessa in un liceo artistico riminese, chetrascorso la serata precedente in una casa di via Isotta appartenente alla sua famiglia e da tempo messa in vendita. In attesa che qualcuno la acquistasse era diventata un ritrovo per i figli e gli amici.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...