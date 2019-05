lorepregliasco : Un'altra nota politica rilevante: sommando Lega e Meloni si arriva in zona 40%... #Europee2019 #MaratonaYouTrend #maratonamentana - patrabel : RT @cimbolano: #Meloni tenta #Salvini ed esclude #Berlusconi: 'C'è un'altra maggioranza possibile, formata da #Lega e #Fdi. Gli italiani ha… - TelevideoRai101 : Meloni:altra maggioranza c'è,noi pronti -

"Confermo l'entusiasmo e la felicità di FDI per questo risultato straordinario, unico, che non era previsto, siamo la sorpresa di queste elezioni".Cosìdopo che FdI ha ottenuto alle europee il 6,5%."Siamo cresciuti anche in termini di numeri assoluti,dato ottimo" "Salvini ascolti gli italiani", che "hanno votato per consegnare un'rispetto a quella di oggi. C'è un'possibile,formata da Lega e Fdi.Gli italiani hanno detto che non vogliono M5S al governo. Noi siamo".(Di lunedì 27 maggio 2019)