Inter | Icardi vorrebbe parlare con Conte per restare in nerazzurro

(Di lunedì 27 maggio 2019) Uno dei giocatori che ha deluso maggiormente le aspettative in questa stagione, in casa, è sicuramente Mauro. La prima parte dell'annata era stata positiva, con l'attaccante decisivo in Champions League, a segno contro squadre di valore assoluto come Tottenham, Barcellona e Psv Eindhoven. Da febbraio in poi il crollo, coinciso con la scelta della società di togliergli la fascia di capitano, affidandola a Samir Handanovic. Due mesi in infermeria per l'infiammazione al ginocchio, poi il ritorno in campo con sole due reti, entrambe su calcio di rigore, contro Genoa e Napoli. Ieri un'altra prestazione insufficiente contro l'Empoli, culminata dal rigore sbagliato che sarebbe potuto costare la qualificazione in Champions League. La volontà diQuanto successo sembra portare verso un'unica soluzione: la cessione di Mauro. Ieri l'attaccante argentino, all'uscita dal ...

gialucros : Inter in Champions! Ovvio, se non si soffre non è Inter, ma ci vorrebbero calciatori più affidabili (costano!) perc… - MarcoBarzaghi : finita riunione tecnica.. Inter confermata..torna #DeVrij e gioca #Icardi #InterEmpoli @Sport_Mediaset - Sport_Mediaset : .@wandaicardi27 ieri a @Tikitakacanale5: 'I rigori li sbaglia chi ha i co.....i di tirarli'. #Icardi #InterEmpoli -