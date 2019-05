Gli sviluppatori di Dying Light 2 | potremmo avere una sorpresa per Nintendo Switch

eurogamer

(Di lunedì 27 maggio 2019) L'E3 2019 prenderà il via tra circa due settimane, il che significa che fan,e addetti ai lavori si stanno preparando per l'importante evento annuale. Quest'anno ci saranno molte presentazioni e anche se alcuni grandi nomi non prenderanno parte all'evento, come Sony, questo fornisce ad altre compagnie la possibilità di mettersi in luce ancora di più. Tra i protagonisti ci sarà2, l'attesissimo sequel del titolo del 2015 di Techland Publishing. Durante una recente intervista, è stato chiesto al CTO di Techland, Pawel Rohleder, se il prossimo titolo arriverà sue, mentre sembra che non sarà così, Rohleder ha detto che stanno portando qualcosa suentro il 2019.Parlando con Wccftech, Rohleder ha toccato una serie di argomenti, inclusa la possibilità che2 sia un gioco cross-gen. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se Techland ...

Agonista : Sabato ho moderato un panel di Esports-Italy in cui abbiamo affrontato gli esport dal punto di vista degli sviluppa… - Asgard_Hydra : Dying Light 2: gli sviluppatori dicono che ci sarà una sorpresa per Nintendo Switch - theketan2 : RT @GoogleDevsIT: Arriva il #DevShow ( ?° ?? ?°) ( ?? ?? ??) ( ?? ?? ??) @retomeier è tornato per presentarti le ultime notizie per gli sv… -