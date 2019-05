Flop dei gilet gialli alle urne in Francia Non raggiungono l' 1%

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il movimento deiche per mesi ha tenuto apparentemente in scacco lae la presidenza di Emmanuel Macron, non è riuscito a tradurre le contestazioni di piazza in consenso elettorale, raccogliendo con le due liste che ad esso si sono ispirate meno dell’uno per cento dei voti. Lo sottolinea Le Figaro.La lista ‘anza gialla’, guidata dal cantante Francis Lalanne, ha raccolto circa lo 0,54% dei suffragi, pari a 122.332 voti, e la lista ‘Evoluzione cittadina’ lo 0,01%, appena 2117 voti, secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno francese: risultati lontani dalla soglia del 5% necessaria per mandare deputati al Parlamento europeo, ma anche da quella del 3 per cento necessaria per farsi rimborsare le spese sostenute per la campagna elettorale.

