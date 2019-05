Fca presenta proposta di fusione paritaria con Renault

huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) Fca hato unaper unacon il gruppo“per creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo”. La notizia era stata anticipata ieri dal Financial Times. L’ipotesi di ‘matrimonio’ contenuta nellaavanzata da Fca, inviata con una lettera non vincolante, prevede che la società risultante dallasarà detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di Groupe, una struttura di governance paritetica e una maggioranza di consiglieri indipendenti. La, viene specificato, non comporterà nessuna chiusura di stabilimenti.La società risultante venderebbe annualmente circa 8,7 milioni di veicoli, sarebbe un leader mondiale nelle tecnologie EV, nei marchi premium, nei Suv,nei pickup e nei veicoli commerciali e avrebbe una più ...

