liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "L'di Pietroin Sicilia e in altri collegi è unadie alle destre che hanno trasformato questa campagna elettorale in un referendum contro migranti, diritti ed Europa. E' un risultato che parla di una parte di Sicilia ed Ital

TV7Benevento : Europee: Fava, 'elezione Bartolo risposta di dignità a Salvini'... - GdMed_ : Europee. Fava “Elezione Bartolo è risposta di dignità a Salvini. Raccogliere e rilanciare sfida per valori… - fiordisale : @umanesimo @nessunoindietro Io non nego 1 fava Semplicemente mi sta sul cazzo chi confonde tipo di elezioni come R… -