Dramma Stoccarda | è retrocessione | esulta l’Union Berlino

(Di lunedì 27 maggio 2019) Sembrano passati secoli da quando, dodici anni fa, loalzava al cielo il titolo di campione di Germania. Questa sera, infatti, è maturato ilsportivo per la compagine tedesca, retrocessa ufficialmente in Bundesliga 2. Si ripete quanto già accaduto tre anni fa. Nel ritorno dello spareggio promozione/che metteva in palio l’ultimo posto per il prossimo massimo campionato, la squadra di Willig non va oltre lo 0-0 in casa dell’Unionche, in virtù del 2-2 dell’andata conquista la promozione. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio esteroL'articolo, èl’UnionCalcioWeb.

