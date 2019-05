Brindisi | scrutatore fotografa il registro elettorale | scoperto | interviene la Digos

Blastingnews

(Di lunedì 27 maggio 2019) Momenti di tensione ieri a Mesagne, nelno, dove uno, secondo quanto riporta la stampa locale, è stato allontanato dal seggioa cui era stato destinato dopo la relativa selezione da parte del Comune. Infatti, da quanto si apprende, l'uomo avrebbe scattato una foto aldegli elettori, che come ben si sa contiene tutte le generalità degli aventi diritto. L'episodio si è verificato presso la sezione numero 20 del plesso scolastico "Carducci". Ad accorgersi di quanto era appena avvenuto è stato il presidente di seggio. Foto scattata alla parte bianca delA questo punto, dopo aver accertato che dal cellulare delloera stata scattata proprio una foto al, il presidente non ha esitato a chiamare le Forze dell'Ordine, che, come accade sempre in questi casi, si trovavano già sul luogo del fatto di cronaca. Sul posto anche gli ...

