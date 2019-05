7 look diversi per 7 matrimoni diversi

vanityfair

(Di lunedì 27 maggio 2019)o in campagnaLee MathewsCastanerPomikakiAurélie Bidermanno in riva al mareMes Demoiselles ParisChristian LouboutinAquazzuraAnni Luo di sera in stile red carpetThe AtticoGianvito RossiPugnale & Nyleveo classicoForte ForteThe RowPradao in stile Prom NightPinkoTopshopMiu Miuo in ComuneZadig & VoltaireBy FarStaudo a Las VegasRetrofêteGiuseppe ZanottiIsabel MarantÈ ufficialmente aperta la stagione dei. A ogni invito che riceviamo, il nostro primo pensiero è, inevitabilmente, «Che cosa mi metto?». Non esistono regole rigide, eccetto una, che prescinde dallo stile della festa, ed è: non vestire di bianco. Così, in mancanza di un esplicito dress code, saranno la location e l’orario del ricevimento a fornirci le indicazioni utili per la scelta dell’outfit più appropriato.o classico, in chiesa, con ...

moovlight1 : @monikigai Secondo me ha sei bei colori e puoi creare look diversi.. inoltre costicchia ma è un buon investimento..… - Mybeautysecret5 : #makeupoftheday ?? #toofacedcosmetics #toofaced #prettyrichpalette ??l ho usata x 4 gg consecutivi, ho usato tutti i… - tweetgoldenlady : Sportive, casual, trendy... le #sneakers sono un must have e si abbinano a tantissimi look diversi. Indossale con i… -