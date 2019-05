10 isole per 10 vacanze

Alla scoperta delle origini dell’Italia : quando è ’emersa’ era fatta di isole tropicali : quando è emersa l’Italia? Prima di quanto immaginato, lo rivelano i fossili dei dinosauri nostrani. Le loro orme arrivate fino a noi indicano che già 230 milioni di anni fa c’erano le prime terre affiorate dall’Oceano Tetide ed erano isole tropicali. Lo ha spiegato il paleontologo Cristiano Dal Sasso, che partecipa al congresso della Società Italiana di Paleontologia in corso nei giorni scorsi a Benevento e a ...

Tsunami - scatta l’allerta per Papua Nuova Guinea e isole Salomone. Registrato sisma di magnitudo 7.7 : Il centro di monitoraggio Usa del Pacifico ha diramato un’allerta Tsunami per la Papua Nuova Guinea e le Isole Salomone. “Sulla base dei dati preliminari, pericolose onde di Tsunami sono possibili lungo le coste entro i 1.000km dall’epicentro del sisma”, riferisce l’allerta dopo il terremoto di magnitudo 7.7 Registrato nell’area. L'articolo Tsunami, scatta l’allerta per Papua Nuova Guinea e Isole Salomone. Registrato sisma di ...

Clima - Australia : gli indigeni delle isole denunciano il governo per non aver ridotto l’inquinamento : Lo Stretto di Torres, che separa a nord il continente dalla Nuova Guinea è stato scenario della prima vertenza sul cambiamento Climatico contro il governo Australiano per violazione dei diritti umani. La denuncia presentata oggi alla Commissione ONU per i Diritti Umani, cita l’inazione del governo Australiano sul cambiamento Climatico. Questa denuncia, è stata presentata dallo studio legale no-profit ClientEarth, e rappresenta i 4500 ...

169 isole indicano la via per fermare le estinzioni : Rappresentano poco più del 5% delle terre emerse eppure ospitano una biodiversità che non teme confronti: le circa 465 mila isole che punteggiano gli oceani sono il palcoscenico sul quale l'evoluzione ...

Scoperti i resti di una 'civiltà' sconosciuta in due isole greche : Come annunciato dal ministero della cultura greco si sono conclusi i lavori di scavo durati quattro anni nelle isole Keros e Dascalio nell'arcipelago delle Piccole isole Cicladi. Quel che è venuto ...

In Sicilia i collegamenti per Ustica e le isole Eolie sono stati interrotti a causa dello scirocco : In Sicilia da domenica soffia un forte vento di scirocco che ha causato vari danni nella provincia di Palermo. A causa del vento, sono stati interrotti i collegamenti in traghetto per l’isola di Ustica, da Milazzo (provincia di Messina) per l’arcipelago

Europee : Partito Comunista presenta lista per circoscrizione isole : Palemro, 16 apr. (AdnKronos) - Anche il Partito Comunista ha depositato in Corte di Appello a Palermo la lista per la circoscrizione Sicilia-Sardegna alle elezioni Europee del 26 maggio. Capolista è il segretario generale del Partito Marco Rizzo, seguono Laura Bergamini, Alberto Lombardo, Giovanna B

Europee : nelle isole Corradino Mineo capolista per La Sinistra : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - Sarà il giornalista Rai Corradino Mineo, ex senatore del Pd, a guidare nella circoscrizione Isole la lista de La Sinistra per le Europee del 26 maggio, presentata oggi pomeriggio in Corte di Appello a Palermo. In lista anche Vera Pegna, AbdelKarim Hannachi, Anna Bonfor

Europee : Fdi presenta lista per circoscrizione isole : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - Anche Fratelli d'Italia ha presentato, in Corte di Appello a Palermo, la sua lista per la circoscrizione Sicilia-Sardegna alle Europee del 26 maggio. Dietro la leader del partito Giorgia Meloni ci sono il senatore catanese Raffaele Stancanelli, la deputata Carolina Var

Europee - le capilista M5s : al Nord-Est la giornalista minacciata per l’inchiesta sulle cosche e per le isole la manager sarda : Per la circoscrizione Nord Est la giornalista minacciata per l’inchiesta sulla ‘ndrangheta in Emilia Romagna e per le Isole la manager sarda di Olidata. Sono Sabrina Pignedoli e Alessandra Todde le prime due capilista M5s volute da Luigi Di Maio e anticipate dai quotidiani. L’elenco completo dei nomi sarà presentato alla stampa sabato 13 aprile a Roma dal vicepremier e capo politico del Movimento. Proprio sulla scelta delle ...

La scelta di Di Maio per le Europee : al Nord Est la giornalista Pignedoli - alle isole la manager Todde : Luigi Di Maio aveva annunciato che per le Europee avrebbe designato 5 capolista donne. Dopo ipotesi e smentite, sono stati ufficializzati i primi nomi. Due di loro sono nuove alla politica, provengono dalla società civile e la loro designazione ha creato qualche mormorio tra gli eurodeputati uscenti. Al vertice della lista del Nord Est ci sarà la giornalista emiliana Sabrina Pignedoli. Una manager invece guiderà la lista del ...

Dalle isole partono le azioni per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici : La determinazione della popolazione locale nel voler diventare una comunità autosufficiente dal punto di vista energetico, ridurre le emissioni e dare nuova linfa all'economia dell'isola in chiave di ...

Paradisi naturali venduti online - esposto dei Verdi per la cessione delle isole italiane : 3 sono in Sicilia : Su alcuni siti di agenzie immobiliari internazionali e nazionali ci sono annunci per la vendita di prestigiose isole, gioielli ambientali. Alcune hanno una finalit esplicita come quella di realizzare ...

