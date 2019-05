blogo

(Di domenica 26 maggio 2019) Niente Xper. Il cantante de Lo Stato Sociale ha annunciato che non farà parte della giuria della tredicesima stagione del talent di SkyUno, le cui registrazioni prenderanno il via a breve. "Mi spiace perché ho imparato molto. La tv mi piace, la rifarò di certo in futuro, magari proprio a quel tavolo (...) La mia strada è cercare cose nuove che non so fare in cui buttarmi", ha dichiarato ad Andrea Laffranchi sulle pagine del Corriere della Sera.Nei prossimi mesiimpegnato con le riprese di un film indipendente, in cui interpreterà il protagonista, e le riprese cadranno proprio negli stessi giorni dei casting del talent. Quella di giudice, comunque, è stata un'esperienza positiva per il cantante: "Non ce l’ho fatta a non dire quello che pensavo, ma è vero che c’è qualcosa che aleggia e ti consiglia di avere un profilo cattivo e spigoloso. Me lo ha impedito ...

SerieTvserie : X Factor 13: Lodo Guenzi non ci sarà - tvblogit : X Factor 13: Lodo Guenzi non ci sarà - GPasqui : X Factor 13: Lodo Guenzi non ci sarà -