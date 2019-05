Striscioni | cori e mille emozioni | l’ultima commovente notte di Daniele De Rossi da

sportfair

(Di domenica 26 maggio 2019)Dequest’oggi saluterà la Roma, almeno per quanto concerne le sue prestazioni da calciatore giallorosso: in futuro poi potrebbe tornare con un nuovo ruolo Migliaia di bandierine gialle e rosse sventolate in Curva Sud per omaggiareDealla sua ultima partita con la maglia della Roma e uno striscione con scritto: “Ci hai rappresentato in campo per 18 anni…Da oggi la tua curva rappresenterà te per sempre’‘. De, entrato in campo con tutti i figli con la maglia numero 16 ha salutato il pubblico presente. Tanti gliper DDR non solo in Sud ma anche in Curva Nord e nelle tribune. ‘Una bandiera è per sempre. DDR il nostro vanto’, recita un altro striscione. In tribuna per omaggiare De, tra gli altri, il presidente del Coni, Giovanni Malagò e il portiere del Psg Gigi Buffon. (Spr/AdnKronos) Lo ...

