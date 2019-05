Recensione What If | cosa succede quando decidi di guardare una soap con Renée Zellweger?

dituttounpop

(Di domenica 26 maggio 2019)/If, la costosadi Netflix cone Jane Levy è perfetta per chi ama le, ma una perdita di tempo per gli altri.Netflix il 24 maggio ha rilasciato, con un trailer ammaliante, la nuova/If creata da Mike Kelley, già creatore di Revenge con Emily Van Camp per ABC. La serie ha suscitato subito la nostra curiosità, non tanto per il genere, ma per i nomi coinvolti: Reneeche fa il suo debutto nella serialità, e Jane Levy (Suburgatory, Castle Rock)./If nasce dall’idea di raccontare quello che ciascuno di noi è disposto a fare per raggiungere un sogno, ottenere quanto sperato. E’ una serie antologica, dove ogni stagione racconta di situazioni moralmente discutibili e che cambiato la vita delle persone./If, la tramaProtagonista della prima stagione è una conturbantenei panni di una misteriosa benefattrice una ...

zazoomnews : What If su Netflix è la storia di una proposta indecente quella di riuscire a guardare una serie assurda e scadente… - FilmFilmFilmF : What/If, la recensione: la Proposta Indecente 4.0 è su Netflix - smithwinstons : What/If, la recensione: la Proposta Indecente 4.0 è su Netflix -