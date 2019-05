Le cuffie che vanno oltre la cancellazione dei rumori 

cuffie sportive con personal trainer integrato - per i runner che vogliono migliorare la propria tecnica : Molti in questo periodo sono alla ricerca di un paio di Cuffie sportive wireless, in vista della ripresa delle attività all’aperto, soprattutto la corsa. Ce ne sono tantissime in commercio, ma non tutte hanno un personal trainer integrato e dispensano suggerimenti in tempo reale. È anche per questo che sono interessanti le JVC HA-ET65BV, Cuffie Bluetooth resistenti all’acqua (IPX5), e soprattutto dotate di un sensore di movimento ...