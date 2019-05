Gp di Monaco | Hamilton trionfa | sul podio anche Vettel e Bottas

F1 - Risultato GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton vince con le unghie - Vettel 2° davanti a Bottas - out Leclerc : Nel nome di Niki Lauda! Un eroico Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno dopo una prestazione davvero solidissima. L’inglese centra la vittoria numero 77 della carriera e la terza tra le viuzze del Principato, con una prova nella quale ha stretto i denti fino all’ultimo metro con gomme completamente rovinate. L’inglese ha vissuto una gara complicata con Max Verstappen (Red Bull) sempre negli scarichi, ...

Ordine d’arrivo F1 - Risultato e classifica GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton vince davanti a Vettel e Bottas - Verstappen declassato in quarta piazza : Ordine d’arrivo GP Monaco F1 2019: Risultato E classifica 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 2 Sebastian Vettel (Ferrari) 3 Valtteri Bottas (Mercedes) 4 Max Verstappen (Red Bull) 5 Pierre Gasly (Red Bull) 6 Carlos Sainz (McLaren) 7 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 8 Alexander Albon (Toro Rosso) 9 Romain Grosjean (Haas) 10 Daniel Ricciardo (Renault) 11 Lando Norris (McLaren) 12 Kevin Magnussen (Haas) 13 Sergio Perez (Racing Point) 14 Nico Hulkenberg ...

F1 - GP Monaco 2019 : Hamilton e Bottas pronti per la storia - Ferrari e Red Bull si affidano alle Safety Car : Se non siamo al ko tecnico manca davvero poco. Il Mondiale 2019 di Formula Uno rischia di chiudersi ufficialmente nel corso del Gran Premio di Monaco di oggi (il via sarà dato alle ore 15.10). Le Mercedes, che hanno come sempre monopolizzato la prima fila, sono pronte per la sesta doppietta consecutiva in questo primo scorcio di campionato, andando a scrivere un record che nessuno era mai stato in grado di realizzare dagli anni ’50 ad ...

F1 - Risultato Qualifiche GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton la spunta nel derby Mercedes! Ferrari crisi nera - Vettel 4° - Leclerc 16° : Uno strepitoso Lewis Hamilton centra la pole position del Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno, la numero 85 della sua carriera, ma appena la seconda tra i sali-scendi ed i guard-rail del Principato. L’inglese, che voleva dedicare un grande giro alla memoria di Niki Lauda, risponde nel migliore dei modi ai tempi eccezionali del suo compagno di scuderia Valtteri Bottas andandogli a strappare la partenza al palo all’ultimo respiro ...

Griglia di partenza F1 - Risultato Qualifiche GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton in pole davanti a Bottas. Vettel 4° - Leclerc clamorosamente fuori nel Q1 : Il britannico Lewis Hamilton centra la seconda pole position della carriera tra le strade del Principato ed ipoteca il successo finale nel Gran Premio di Monaco 2019. La prima fila è interamente occupata dalla Mercedes con Valtteri Bottas in seconda piazza, mentre l’olandese Max Verstappen si è inserito in terza posizione con un ottima prestazione nel Q3. La migliore delle Ferrari è quella di Sebastian Vettel, quarto a causa di un errore ...