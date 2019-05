Genoa | Preziosi | “Non sopporterei un altro anno così Se poi c’è qualcuno più capace di

Ultima chiamata Genoa - Preziosi non vuol vederlo affondare : 'No stadio - ma non è finita' : A poco più di ventiquattro ore dalla sfida al Franchi tra Fiorentina-Genoa, Enrico Preziosi si è lasciato sfuggire un commento sul match decisivo contro i viola. A margine dell'incontro con la squadra, il presidente dei rossoblu ha incitato l'ambiente a credere in una rimonta in classifica che permetterebbe al grifone di salvarsi: si deciderà tutto nei novanta minuti di domani, con il Genoa che dovrà necessariamente portare a casa un risultato ...

Genoa - discorso di Preziosi alla squadra : grande risposta dei tifosi rossoblu : Il Genoa si gioca tutto nel match di campionato contro la Fiorentina, la squadra di Prandelli non potrà permettersi un passo falso altrimenti sarà retrocessione. Allenamento di rifinitura per la squadra sotto gli occhi attenti di Enrico Preziosi, il presidente ha pranzato con Cesare Prandelli e poi si è intrattenuto con i suoi dirigenti ed in seguito ha parlato alla squadra per 15 minuti, in seguito è ripartito senza rilasciare ...

Porcella - stoccata a Preziosi e paura per il domani : 'Ha tradito i Genoani - la B il buio' : La lotta per restare in Serie A si concluderà domenica sera quando all'Artemio Franchi di Firenze (Fiorentina-Genoa) e a San Siro (Inter-Empoli) calerà il sipario. Il grifone arriva a questa partita da terzultimo in classifica, con un piede in Serie B, ma in caso di vittoria contro i viola potrà cambiare il proprio destino. Se la sorte si rivelasse benevola, al Genoa potrebbe persino bastare un pareggio, nerazzurri permettendo. Anche la ...

Genoa verso la B - Preziosi ora ha paura : 'Salvarsi sarà dura - giochiamoci l'ultima chance' : Preoccupato, lapidario e spaventato. Lo stato d'animo di Enrico Preziosi non è dei migliori dopo l'ultimo week end calcistico che ha visto il suo Genoa scivolare al terzultimo posto della classifica. Se il campionato finisse ora il grifone farebbe ritorno nel campionato cadetto, spezzando il filotto di anni consecutivi in Serie A che per qualche Genoano resta nonostante tutto un record degno di nota. Genoa ad un passo dalla B, a Firenze si gioca ...

Genoa - si gioca su due campi : prosegue la contestazione - Preziosi visita la squadra : La contestazione dei tifosi del Genoa contro la proprietà va ormai avanti da un bel po’, ieri il comunicato della società in cui comunica che la stessa è ufficialmente in vendita. Ma non si placa la protesta dei supporter rossoblu, che tramite una nota annunciano che sarà un’assemblea pubblica domani a decidere se tornare o meno sabato al Ferraris per la sfida contro il Cagliari. “Preso atto con soddisfazione ...

Corsa a tre per l'acquisto del Genoa - Preziosi conferma : 'Troviamo la persona giusta' : Con la nomina ufficiale dell'advisor torna ad alimentarsi l'ipotesi di una cessione del Genoa. Enrico Preziosi ha incaricato Assietta Spa, una società di consulenza specializzata in corporate finance, ad individuare un soggetto serio a cui affidare le sorti del club....Continua a leggere

Genoa - comunicato a sorpresa di Preziosi : “il club è ufficialmente in vendita” : Genoa messo in vendita dal presidente Preziosi che dunque si appresta a farsi da parte dopo le critiche dei tifosi Il Genoa del presidente Preziosi è ufficialmente in vendita. “Il Genoa Cricket and Football club S.p.A. – si legge nella nota del club – comunica che è stato conferito mandato ad Assietta S.p.A., Società di consulenza finanziaria specializzata in Corporate Finance, quale advisor per la cessione della Società. A supporto ...

Cessione Genoa - il club è ufficialmente in vendita : Preziosi nomina un advisor [DETTAGLI] : Difficoltà in campionato, rischio retroCessione, tifosi da tempo in protesta contro Preziosi. L’ambiente in casa Genoa non è dei più tranquilli. Ma circa un’ora fa è stato emesso un comunicato in cui si evince che la società rossoblu è in vendita. Annunciato l’advisor che seguirà l’eventuale Cessione del club. Proprio la nomina di un advisor era una delle condizioni imposte dalla tifoseria in merito alla ...

Alta tensione Genoa-Samp - il presidente Preziosi : “una buffonata…” : Nella giornata di ieri si sono disputate partite importanti valide per il campionato di Serie A, in particolar modo la corsa salvezza è sempre più avvincente. Colpo grosso dell’Empoli che ha vinto sul campo della Sampdoria, risultato che ha messo nei guai diverse squadre, su tutte il Genoa, in particolar clamoroso episodio durante il match di ieri con i tifosi blucerchiati che hanno esultato al gol di Farias. Pesanti dichiarazioni ...

Genoa - Preziosi su tutte le furie : “Sampdoria sconfitta dall’Empoli? Lo immaginavo - che buffonata” : La Sampdoria perde in casa contro l’Empoli e inguaia i rivali del Genoa, finiti in piena zona retrocessione: il presidente rossoblu Enrico Preziosi sbotta nel post gara Sabato il Genoa ha inanellato la sua 16ª sconfitta stagionale perdendo 2-1 in casa dell’Atalanta e scivolando in 17ª posizione. Il Grifone è stato risucchiato nella zona salvezza, dopo una caduta libera che ad inizio campionato, complici i gol di Piatek (poi ...

Preziosi contestato dai tifosi del Genoa : “Trovatemi un ca….o di compratore!” : Un botta e risposta a distanza, ieri, tra i tifosi del Genoa e il presidente Preziosi. Da un lato un centinaio di supporter rossoblu che, riuniti nella Sala Chiamata del Porto in un’assemblea pubblica indetta dagli Ultrà Genoa 1893 CFC e dall’Agc, hanno delineato le linee della protesta anti-Preziosi. Lo racconta Il Secolo XIX. Quella che è stata definita una riunione di tutti i Genoani e non solo degli ultras si è conclusa con 5 punti su cui si ...

Contestazione tifosi Genoa - confronto con Preziosi : decisa contestazione ad oltranza : Prosegue il momento delicato in casa Genoa, con la spaccatura ormai evidente tra i tifosi e il Presidente rossoblu Enrico Preziosi. Emergono delle novità in seguito ad un assemblea pubblica di ieri sera a cui hanno partecipato migliaia di supporters. Questa la decisione. contestazione ad oltranza sino a fine stagione, rinnovo degli abbonamenti senza entrare allo stadio anche nel prossimo campionato per non perdere la prelazione. Invito a ...

Genoa - Preziosi : 'Se la squadra fa male non è colpa mia. Romero andrà alla Juve' : Io sono tra i primi imprenditori al mondo nel mio settore penso di avere qualche capacità, ma so anche prendermi delle colpe' . Chiusura infine dedicata al mercato con accenni alla cessione di Piatek ...

Genoa - Preziosi ai titoli di coda : “trovatemi un compratore” : Enrico Preziosi sembra essere disposto a vendere il Genoa, anche se al momento i compratori latitano: la situazione In casa Genoa c’è un’aria molto frizzante che è solo il preludio ad un’estate che potrebbe essere molto importante per il club. Il patron Enrico Preziosi è intervenuto ieri a Primocanale, parlando del futuro della sua società. Le parole del presidente sono state molto chiare, sopratutto dopo le recenti ...