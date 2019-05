E' morto Vittorio Zucconi,grande firma

MediasetTgcom24 : Giornalismo, è morto Vittorio Zucconi - mante : È morto Vittorio Zucconi. Mi spiace tantissimo - Tg3web : È morto Vittorio Zucconi -

Prestigiosadel quotidiano La Repubbliaca,èall'età di 74 anni.comincia la professione nei primi anni Sessanta come cronista di nera al quotidiano La Notte di Milano. Assunto nel 1969 come redattore a La Stampa, diventa corrispondente, prima da Bruxelles e successivamente da Washington sempre per La Stampa, da Parigi per la Repubblica, da Mosca per il Corriere della Sera durante il periodo della Guerra Fredda.Nel 1985 si trasferisce definitivamente a Washington dove cura gli editoriali di Repubblica.(Di domenica 26 maggio 2019)