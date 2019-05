Claudia Galanti | hackerato il profilo | Sono stata ricattata

blogo

(Di domenica 26 maggio 2019) La modella paraguaianaha rivelato su Instagram che le è statoil. Ecco cosa ha scritto sul suo account: "Ciao a tutti !!!hackerata! Qualcuno è entrato nella mia quotidianità, nelle mail, nel telefono, nei miei messaggi, nelle mi foto, in tutti i miei profili social. Si è presentato con un nickname. Mi ha tempestato di messaggi, mi ha chiesto soldi. Surreale .Ancora nonriuscita a riavere tutto. E non potevo fare nulla.hackerata, che detta così sembra una banalità. Non lo è perché non puoi fare nulla. E se non si riesce a tenere la freddezza e la calma si rischia di stare sotto scacco di queste persone". La situazione pare essersi rasserenata, anche se non del tutto: "A oggi non miliberata, ma sarà la polizia postale a indagare e prendere provvedimenti. Vi chiedo scusa se qualcuno è stato bloccato, se altre ...

