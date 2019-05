Branco pretende sesso di gruppo e picchia a sangue un trans

ilgiornale

(Di domenica 26 maggio 2019) Maria Girardi L'ncrescioso episodio si è verificato lo scorso 19 aprile. La vittima è stata ricoperta di insulti, sputi, calci e pugni Nell'ambito di un'attività di indagine coordinata dalla Procura di Foggia e dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo dauno hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse a carico di due giovani foggiani, rispettivamente di 20 e 21 anni, e di due minorenni. Tutti sono ritenuti gravemente indiziati dei reati di tentata rapina e lesioni personali aggravate. Il, infatti, ha pretesodida une, poiché quest'ultimo ha opposto rifiuto, è stato ricoperto di insulti, sputi, calci e pugni. L'increscioso episodio si è verificato lo scorso 19 aprile nei pressi del nodo intermodale, in zona stazione. I quattro soggetti che componevano il...

