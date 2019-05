Robert Plant ricorda John Bonham ma esclude una reunion dei Led Zeppelin | “Mi farebbe

Led Zeppelin : Robert Plant ammette a volte di aver avuto dei limiti : Ci sono coppie di artisti che possono vantare brani sensazionali, come John Lennon e Paul McCartney. Ma sicuramente anche Jimmy Page e Robert Plant rientrano nel novero delle grandi coppie artistiche che hanno scritto grandi cose insieme: di recente però il cantante dei Led Zeppelin è sembrato fare autocritica, ammette ndo di non essere stato sempre impeccabile come avrebbe voluto. Nel corso di un'intervista a Planet Rock ha parlato della sua ...

Robert Plant - John Paul Jones e Jimmy Page per la prima volta in un doc sui Led Zeppelin : Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones hanno partecipato alle riprese per un documentario sui Led Zeppelin dando così il via alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della band inglese. ...