Per un problema tecnico | da questa mattina l’Anagrafe di Milano non rilascia carte

Europee : a Milano sospese attività anagrafe Per problema tecnico : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - L'attività dell'anagrafe di Milano è al momento sospesa per un problema tecnico. Le delegazioni anagrafiche non possono rilasciare carte d'identità e certificati elettorali e il Comune di Milano invita i cittadini a non recarsi negli uffici dell'anagrafe e attendere com

La sicurezza dei dati personali degli utenti è una tematica viva oggi più che mai: il sempre maggior numero di persone che approdano sul web accrescono ulteriormente i pericoli. David Stier, un noto ricercatore e consulente aziendale, ha affermato di aver scoperto una falla del sito web di Instagram che potrebbe aver causato la perdita

Eliana Michelazzo commenta il gossip sull'amore con Perricciolo : 'Non sarebbe un problema' : Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo hanno avuto una relazione segreta? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da quando Dagospia ha lanciato questa notizia. Se i giornalisti che lavorano per il blog di Roberto D'Agostino sostengono che le due ex socie di Pamela Prati sarebbero lesbiche e complici nel raggirare i personaggi famosi, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha smentito a suo modo queste clamorose ...

WTA Strasburgo – Ashleigh Barty dà forfait : problema al braccio Per la tennista australiana : Ashleigh Barty costretta a ritirarsi dal WTA di Strasburgo: la tennista australiana ha accusato un problema al braccio che le ha impedito di disputare il derby aussie contro Gavrilova Ashleigh Barty ha annunciato il proprio ritiro dal WTA di Strasburgo. La tennitsta australiana ha accusato un problema al braccio destro che le ha impedito di prendere parte al derby aussie contro Daria Gavrilova. Come riportato dall’Equipe, Ashleigh ...

Auto - niente più documenti obbligatori. Perché sarebbe un problema : Nelle intenzioni pubblicizzate, sono «disposizioni in materia di semplificazione e trasparenza». Ma nella sezione così intitolata delle proposte di modifica al Codice della strada - su...

Taekwondo - Mondiali 2019 : nessun problema Per Simone Crescenzi (-63 kg) - l’irlandese Conor Deery sconfitto in meno di un minuto : Dimostrazione di forza decisamente incoraggiante per Simone Crescenzi nel primo turno dei -63 kg, categoria in gara questa mattina nella quarta giornata dei Mondiali 2019 di Taekwondo in corsa in quel di Manchester (Gran Bretagna). L’azzurro, medaglia d’oro lo scorso anno ai Mondiali Militari e reduce da un ottimo avvio di stagione, ha impiegato meno di un minuto per avere ragione dell’irlandese Conor Deery. Il 22enne italiano, ...

Giro d’Italia – Gaviria si ritira Per un problema al ginocchio : “ho cercato di salvarmi in tutti i modi” : Fernando Gaviria si ferma a causa di un problema al ginocchio: le parole del colombiano dell’UAE dopo il ritiro dal Giro d’Italia 2019 Dopo il ritiro di Tom Dumoulin, il Giro d’Italia ha perso oggi un nome importante: anche Fernando Gaviria è stato costretto a dichiarare forfait, fermandosi dopo circa 50 km dal via della settima tappa, che ha portato i corridori da Vasto e L’Aquila. Massimo Paolone/LaPresse Un ...

SuPercoppa Juventus-Lazio : “problema” data e location - si potrebbe giocare in estate : Supercoppa Juventus-Lazio, in queste ore è iniziata la disputa in merito alla data e sopratutto al luogo dove si giocherà l’incontro La Supercoppa italiana 2019 sarà Juventus-Lazio, dopo la vittoria della Coppa Italia da parte della truppa di Simone Inzaghi. Pian piano la Lega sta sistemando tutte le date per quanto concerne la prossima stagione, di ieri la notizia che il calciomercato durerà sino al 2 settembre. Per quanto concerne ...

Internazionali d’Italia – Problema al polpaccio Per Kvitova : la tennista ceca si ritira Per infortunio - Sakkari ai quarti : Petra Kvitova costretta al ritiro a causa di un Problema al polpaccio: Maria Sakkari accede ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia Il doppio appuntamento odierno, causato dal maltempo di ieri, è costato caro a diversi tennisti. Due match ravvicinati hanno privato di importanti energie diversi giocatori, ritrovatisi in difficoltà nel corso della giornata. Petra Kvitova, ultima a scendere in campo per nel tabellone femminile, non ...

Il problema dei troppi AirPods Persi in metropolitana : (Foto: Apple) L’entità del problema degli AirPods persi in metropolitana è molto più consistente di quanto si potrebbe immaginare e lo dimostra un’iniziativa intrapresa dalla società BART che si occupa del sistema ferroviario sotterraneo di San Francisco. La Bay Area Rapid Transit ha infatti non soltanto allestito una puntale e precisa assistenza soprattutto via Twitter per tutti gli utenti che hanno smarrito gli auricolari senza ...

Ho rifatto il seno Per un problema ! Scontro tra Cipriani e Vignali. Francesca : Dopo essere stata definita “una delle persone più stupide mai conosciute” da Valentina Vignali, Francesca Cipriani ha chiesto a Barbara d’Urso di entrare nella casa del GF16 per un confronto con la cestista.-- Già durante la settimana, la showgirl aveva espresso il suo disappunto nei confronti delle dichiarazioni della gieffina attraverso una serie di post social in cui aveva lanciato l’hashtag “Vignali chi?” e, durante la puntata del 13 ...

Atletica - Gianmarco Tamberi salta la Diamond League a Shanghai Per un problema al piede : Gianmarco Tamberi non parteciperà alla tappa di Diamond League a Shanghai, in programma sabato 18 maggio. Il campione europeo indoor del salto in alto è stato costretto a dare forfait all’appuntamento in Cina e anche alla successiva gara di Nanchino del 21 maggio per una leggera contusione al piede destro avvenuta nell’ultimo allenamento. L’atleta della Fiamme Gialle ha preferito così posticipare il debutto nelle gare all’aperto per poter ...

Spunta il problema del volume basso Per Huawei P10 Lite : alcuni possibili rimedi : In queste ore ci sono non poche segnalazioni per quanto riguarda un problema ricorrente con il cosiddetto Huawei P10 Lite, almeno stando a quanto riportato da utenti italiani. Dopo aver preso in esame alcuni bug più frequenti rispetto ad altri con un articolo apposito nei giorni scorsi, oggi 13 maggio occorre analizzare una segnalazione specifica da parte degli utenti. Mi riferisco al volume dello smartphone, diventato improvvisamente molto ...

VIDEO Valtteri Bottas : “Ho avuto un problema con la frizione - peccato Per la partenza. Felice Per la quinta doppietta” : Valtteri Bottas ha conquistato il secondo posto nel GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il finlandese ha concluso la gara alle spalle di Lewis Hamilton e ha perso il primato in classifica generale ora occupato dal compagno di squadra. Il pilota della Mercedes ha analizzato la sua prova al termine della gara andata in scena a Barcellona: “Alla prima curva eravamo vicini io, Vettel, Hamilton. C’è stato un comportamento un ...