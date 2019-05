Mercatone Uno fallisce | 1800 dipendenti ' licenziati' via Whatsapp

Blastingnews

(Di sabato 25 maggio 2019)Uno, noto marchio di distribuzione di mobili,all'insaputa di tutti. Questa mattina,del gruppo hanno ricevuto una deludente sorpresa: si sono recati a lavoro e hanno trovato abbassate le serrande dei centri commerciali. Il fallimento della holding che lo aveva rilevato La chiusura dei centri commercialiUno, distribuiti in tutta Italia, è dovuta al fallimento della Shernon Holding srl che ne aveva rilevato i punti vendita nel 2018. La Holding aveva annunciato un rilancio che avrebbe portato a una ripresa economica e che sarebbe partito entro fine maggio. Questo non si è verificato, tanto che da aprile, si era fatta richiesta di concordato preventivo di continuità garantendo i posti di lavoro fino al 30 maggio. Quel giorno, infatti, era previsto un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per studiare un piano di salvataggio per ...

fattoquotidiano : #MercatoneUno fallita, 55 negozi chiusi nella notte. Nessun preavviso ai 1.800 lavoratori: lo hanno scoperto dai so… - Agenzia_Ansa : Fallisce Mercatone Uno. Davanti ai negozi chiusi presidi e sit-in dei lavoratori. I lavoratori sono venuti a conosc… - RaiNews : Fallisce Mercatone Uno e chiudono tutti i negozi. Nessuna lettera di licenziamento ai 1800 dipendenti che scoprono… -