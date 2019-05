Il papa tuona ancora contro l' aborto | Non è mai una risposta

ilgiornale

(Di sabato 25 maggio 2019) Giuseppe AloisiFrancesco, incontrando i partecipanti a un convegno, ha attaccato la "disumana mentalità eugenetica" e rilanciato la battaglial'La pastorale diFrancesco sull'non potrebbe essere più chiara di così: "Non è mai lache le donne e le famiglie cercano". Da "come affittare un sicario" a "quello che fa la mafia", le espressioni scelte in questi sei anni e mezzo di pontificato dal Santo Padre sull'interruzione volontaria di gravidanza sono sempre state nitide. L'ultima riflessione sul tema dell'ex arcivescovo di Buenos Aires, quella appena riportata, è arrivata in relazione a "Yes to life", un convegno organizzato dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita della Santa Sede. Il pontefice argentino ha avuto modo d'incontrare i partecipanti all'iniziativa dalla caratura internazionale nel corso dell'udienza odierna. Il ...

