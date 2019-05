Fiorello in Rai? Si | ma lontano dall' Auditel

Fiorello : farò un varietà per RaiPlay - : Laura Rio Almeno questa, in Rai, pare finisca bene. Ieri Fiorello, sempre via Istagram, ha ribadito che sarà il testimonial di RaiPlay e spiegato in linea generale il suo progetto. Quando c'è di mezzo lo showman siciliano la parola «sicuro» non esiste, però almeno per ora, passata l'irritazione per quanto scritto dai quotidiani del gruppo Gedi (presunte cifre e presunte rotture con i vertici Rai), pare che l'operazione vada in porto. ...

Fiorello : "Sarò il testimonial di RaiPlay - ecco cosa farò" : "L'idea del progetto per la Rai è di fare qualcosa per RaiPlay, perché in questo momento chi la guarda? Solo Salini... I contenuti saranno le esperienze degli ultimi anni tutte insieme. Quindi leggerò giornali, farò interviste. È il vero varietà. Abbiamo già scelto la location ma non posso dirvela. Lasciate stare i guadagni e concentratevi sul prodotto che consenta di rilanciare la piattaforma. Sono una specie di testimonial di RaiPlay". Così ...

Fiorello per RaiPlay : l'AD Salini conferma progetti per l'autunno : "l'AD Rai Fabrizio Salini ha incontrato questa mattina Fiorello per proseguire a parlare del progetto che avrà al centro la piattaforma RaiPlay" Così una nota stampa ufficiale, Rai conferma quanto dichiarato da Fiorello nelle ultime ore, dopo giorni di rumors e dopo una mattinata nella quale lo stesso Fiore ha polemizzato con alcuni articoli usciti sui giornali sui suoi presunti compensi. ...

Rai - Fiorello incontra l’amministratore delegato Salini : “Lavoriamo a progetto su RaiPlay - sarà volano formidabile” : “Richiamo i vertici della Rai e se sono ancora disponibili ricomincio a trattare“. Così diceva solo ieri Fiorello in una storia su Instagram: detto fatto. Questa mattina infatti, lo showman siciliano ha incontrato l‘amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini per ricominciare a parlare del il ritorno a Viale Mazzini di Rosario. I due sembra abbiano finalmente raggiunto un’intesa, come si legge in una nota pubblicata ...

Fiorello in Rai : stamattina incontro con Salini per progetto multipiattaforma su Rai Play : Fiorello L’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, ha incontrato questa mattina Fiorello per proseguire a parlare del progetto che avrà al centro la piattaforma RaiPlay. Il progetto, in linea con gli obiettivi della nuova Rai, è il primo multipiattaforma e la sua realizzazione è prevista per l’autunno 2019. “Stiamo lavorando da settimane costruttivamente con Fiorello per riuscire a realizzare questo contenuto ambizioso e innovativo ...

Fiorello : «Ricomincio le trattative con la Rai. Vorrei tornare - ma non al posto di Fazio. Notizie false dal gruppo Gedi - che fa capo al PD» : Fiorello “Da domani ricomincio le trattative” con la Rai. Fiorello torna a farsi sentire in merito al proprio rientro sul servizio pubblico. Stavolta, però, con toni meno ironici rispetto ai giorni scorsi, quando aveva scherzato sui propri eventuali compensi (ipotizzati da La Stampa). Su Instagram, lo showman ha risposto a Repubblica, che oggi scrive: “Calo di ascolti, Fiorello rinuncia, Rai nel caos“. Replicando, ...