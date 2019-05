F1 | Hamilton conquista la pole nel gran premio di Montecarlo | poi Bottas Vettel solo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2019) Lewishato laposition neldi, sesta tappa del Mondiale di Formula 1. L'inglese ha centrato la prima posizione in griglia con il tempo di 1'10"166, appena 86 millesimi meglio del suo compagno di squadra Valtteri, aggiudicando così una prima fila tutta Mercedes. Terzo l'olandese Max Verstappen con la Red Bull, che scatterà dalla seconda fila insieme alla Ferrari di Sebastian. Il tedesco ha sfiorato le barriere nel tentativo invano di migliorare il suo quarto tempo. Dalla terza fila partiranno Pierre Gasly con la Red Bull e Kevin Magnussen con la Haas. Settimo Daniel ...

Francis82MaFrIT : Lewis #Hamilton conquista la #poleposition del #GpMonaco. #Bottas in prima fila. #Vettel quarto, #Leclerc fuori in Q1. - SDedizione : Incredibile giro finale di Hamilton che conquista la Pole Position, Vettel solo quarto dietro Bot e Ver #MonacoGP - Lettera43 : #Hamilton conquista la pole nel #MonacoGp. Leclerc non è riuscito a passare la Q1 e non va oltre il 16esimo tempo. -